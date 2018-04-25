Сенат США признал Трампа невиновным в деле по импичменту

Сенат США признал Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа невиновным в деле по импичменту.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, за признание главы Белого дома невиновным проголосовали 52 сенатора, которые являются представителями Республиканской партии. Остальные 42 сенатора проголосовали за признание Трампа виновным. Поскольку Сенат может снять президента с должности только при получении 2/3 голосов, Трамп останется президентом. Суд по делу об импичменте Трампа в Сенате начался в январе этого года.

Напомним, что о начале исторического процесса по расследованию дела по импичменту объявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси еще в сентябре прошлого года. Президент обвинялся в злоупотреблении властью и предполагаемом давлении на Президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора в июле прошлого года. Трампа далее обвинили еще и в препятствовании работе Конгресса, который расследовал действия президента.