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Сенат США проголосовал за вступление Северной Македонии в НАТО

Автор: This illustration was made by RašoAn email toRašo would be appreciated too. — собственная работа, CC BY-SA 3.0, Ссылка

Сенат США проголосовал за предоставление Северной Македонии членства в НАТО, сообщает Defense News.

Против такого решения проголосовали только двое сенаторов, тогда как 30 конгрессменов выступили за.

Северная Македония планирует стать членом НАТО до конца года.
Напомним, 6 февраля в Брюсселе был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. После ратификации документа всеми 29 членами альянса страна будет признана тридцатым членом этой организации.

17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции было заключено Преспанское соглашение об изменении названия страны с «Республика Македония» на «Республика Северная Македония».

11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию. Парламент Греции ратифицировал договор 25 января.

Это открыло для Македонии путь в НАТО и ЕС.

korrespondent.net
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