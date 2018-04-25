default image
Президент предлагает разрешить разведслужбам вызывать граждан для превентивных бесед

Подробнее...
default image
Британский парламент одобрил соглашение о Brexit

Подробнее...
default image
Россия и Украина договорились о транзите газа

Подробнее...
default image
Литва поддерживает Зеленый курс Европы, но для его реализации нужны ресурсы

Подробнее...
default image
Суд продлил еще на 3 месяц срок задержания А. Палецкиса

Подробнее...
default image
Ирландия готова предоставить больше рабочих мест иностранцам

Подробнее...
default image
Сенат США утвердил послом в Литве Роберта Гилкриста

Подробнее...
default image
Впервые за 200 лет в Нотр-Даме не будет рождественской мессы

Подробнее...
default image
Skinest обжаловала Литву Еврокомиссии

Подробнее...
default image
Удивительные рекорды уходящего года

Подробнее...
default image
Проблемы школьного образования

Подробнее...
default image
«Кто хочет уничтожить средний класс?»

Подробнее...
default image
Расходы на еду

Подробнее...
default image
Святой Христофор путешествует по столице

Подробнее...
default image
Самые популярные имена десятилетия – Матас и Эмилия

Подробнее...
default image
В Венгрии бесплатный транспорт для ищущих работу

Подробнее...
default image
Депутаты Рады ввели уголовную ответственность за "кнопкодавство"

Подробнее...
default image
Министр транспорта: один из приоритетов – асфальтирование гравийных дорог и инфраструктурные проекты

Подробнее...
default image
Беларусь хочет продавать электроэнергию в Польшу

Подробнее...
default image
Правительственной комиссии предлагается еще раз дать оценку Alvora

Подробнее...
TOP,Новости

Сенат США утвердил послом в Литве Роберта Гилкриста

  • Фото pixabay.com

Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил дипломата Роберта Гилкриста послом в Литве.   

Эту информацию в пятницу в социальной сети «Твиттер» подтвердил сам дипломат, добавив, что вскоре приступит к работе на новой должности. 

«Это действительно большая честь. После присяги я надеюсь начать работать в конце января», – написал Р. Гилкрист.

Он сменит завершившую работу на посту посла в Литве Энн Холл, занимавшую эту должность с 2016 года. 

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в пятницу поздравил дипломата, заявив, что ждет скорой встречи и надеется «на совместную работу в укреплении стратегических отношений». 

Ранее он был заместителем послом в Швеции и Эстонии, в Госдепартаменте США возглавлял подразделение Бюро Европы и Евразии, ответственное за вопросы Балтийских и Северных стран. Р. Гилкрист также работал в посольствах в Ираке, Румынии, в последнее время возглавлял Операционный центр Госдепартамента США. 

Он владеет испанским, французским, эстонским и румынским языками. 

Дипломат, публично заявивший о своем гомосексуализме, в 2011 году открыл в Эстонии фестиваль ЛГБТ Baltic Pride.

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600