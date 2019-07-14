Сеньорам — бесплатные занятия спортом

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

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Организация „Sveikas miestas“, или «Здоровый город», приглашает людей пожилого возраста на бесплатные утренние зарядки в бассейне столичного района Фабийонишкес.

Спортивными упражнениями смогут заниматься все, независимо от физической подготовки. Кроме того, такие мероприятия смогут стать отличным поводом хорошо провести время, пообщаться, найти единомышленников. Участникам тренировок надо просто иметь с собой удобную одежду и спортивную обувь.

Открытые оздоровительные мероприятия будут проходить до конца лета каждый вторник и четверг по утрам, с 10 до 11 часов по адресу ул. С. Нериес, 45А. Перед занятиями надо будет зарегистрироваться по телефону 8 5 203 4814. Количество участников ограничено — в одном занятии смогут одновременно принимать участие до 20 человек.

Организаторы надеются, что их предложением смогут воспользоваться как можно больше пожилых людей, проживающих в столице.