Сеньоров пригласят на прививку

По данным самоуправления, в Вильнюсе проживают 104 600 человек старше 65 лет. Планируется, что некоторые пожилые люди могут быть приглашены на вакцинацию параллельно с работниками сферы образования. Так как в Вильнюсе проживают почти 600 тыс. человек и численность других приоритетных групп больше, чем в других городах, массовая вакцинация пожилых людей, скорее всего, начнется в середине февраля.

Пожилым людям не нужно беспокоиться о регистрации на прививки в поликлиниках, отмечается в сообщении столичного муниципалитета. После получения точной информации о том, когда вакцина для этой приоритетной группы прибудет в Литву и конкретно в Вильнюс, поликлиники индивидуально проинформируют пожилых людей по телефону, когда, где и как они будут вакцинированы. Будут указаны дата и время вакцинации, место и кабинет, а также дата повторной вакцинации. Это будут делать работники поликлиники или волонтеры. Вакцинация является добровольной, а за вакцину, как и за услугу вакцинации, ничего платить не надо, подчеркивает муниципалитет.