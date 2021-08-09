Сербия, Албания и Северная Македония создали «балканский шенген»

Как сообщает The Financial Times, Сербия, Албания и Северная Македония создали свой «мини-шенген» для балканских стран — собственную безграничную зону по типу шенгенской для бизнеса и путешествий.
На днях предложенная два года назад президентом Сербии Александром Вучичем инициатива Open Balkan об объединении балканских стран получила реализацию. На экономическом форуме в Скопье делегации трёх стран — Сербии, Албании и Северной Македонии — подписали соглашения об экономическом партнёрстве, облегчении путешествий, импорта и экспорта товаров, перемещения рабочей силы, свободном трансграничном проезде, а также о взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях.
Следующая встреча в рамках инициативы пройдёт 15 октября в Белграде.
Напомним, официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория и Турция. Однако сроки вступления в Евросоюз ни для одной из этих стран не определены. Ранее в 2018 году в Еврокомиссии заявляли, что до 2025 года в союз смогут войти Сербия и Черногория.tourister.ru