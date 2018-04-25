Сербия начнёт снимать ограничения с мая

Сербское издание «Политика» пишет, что власти Сербии могут начать отменять введённые ранее из-за коронавируса ограничения с мая.

Например, с 4 мая планируется возобновить работу кафе и ресторанов с сохранением мер безопасности, таких как соблюдение дистанции, ношение масок. Также власти позволят спортивные занятия на открытом воздухе.

С 8 мая в Сербии могут разрешить движение общественного транспорта, открыть торговые центры, а с 11 мая — детские сады. Обсуждается и восстановление авиасообщения внутри страны с 18 мая.