TOP,Сегодня в мире

Сербия не вступит в ЕС без санкций против Беларуси и РФ — СМИ

By <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.flickr.com/people/45198836@N04">European People's Party</a> — <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.flickr.com/photos/eppofficial/41248739655/">A23A9146</a>, CC BY 2.0, Link

Евроинтеграция Сербии невозможна без принятия санкций против России и Беларуси. Об этом сообщило издание Балканский обозреватель в среду, 6 июля.

В Европарламенте отмечают, что в целом они поддерживают членство страны в ЕС.

реклама

«Депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов приняли резолюцию, в которой выражается поддержка членства Сербии в ЕС, но официальный Белград также призывают к немедленному введению санкций, введенных Европейским парламентом против России и Беларуси, и определяет это как одно из условий дальнейшего продвижения Сербии на пути евроинтеграции», — сказано в сообщении.

Еще одно условие для вступления Сербии в союз — признание Косово. 

В резолюции говорится: «Ожидается, что Сербия и Косово подпишут юридически обязывающее соглашение о нормализации отношений на основе взаимного признания». 

Отметим, что это первый случай, когда в официальном документе ЕС упоминается «взаимное признание».

Как уже сообщалось, Сербия отказывается признавать Косово ради вступления в Евросоюз.

Однако, ранее Вучич назвал ЕС стратегическим путем для Сербии. По его словам, без европейских инвестиций и политико-правового окружения Сербия не смогла бы достичь ничего.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.