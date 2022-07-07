Сербия не вступит в ЕС без санкций против Беларуси и РФ — СМИ

«Депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов приняли резолюцию, в которой выражается поддержка членства Сербии в ЕС, но официальный Белград также призывают к немедленному введению санкций, введенных Европейским парламентом против России и Беларуси, и определяет это как одно из условий дальнейшего продвижения Сербии на пути евроинтеграции», — сказано в сообщении.

Еще одно условие для вступления Сербии в союз — признание Косово.

В резолюции говорится: «Ожидается, что Сербия и Косово подпишут юридически обязывающее соглашение о нормализации отношений на основе взаимного признания».

Отметим, что это первый случай, когда в официальном документе ЕС упоминается «взаимное признание».

Как уже сообщалось, Сербия отказывается признавать Косово ради вступления в Евросоюз.

Однако, ранее Вучич назвал ЕС стратегическим путем для Сербии. По его словам, без европейских инвестиций и политико-правового окружения Сербия не смогла бы достичь ничего.