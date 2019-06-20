Сербия разгромила беззубую сборную Литвы

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Практически на пустом стадионе Райко Митича в Белграде сборная Литвы по футболу решительно затянула «Национальную песню», но на поле были только статисты. Отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года больше напоминал тренировку сербской команды, где хозяева праздновали уверенную победу со счетом 4: 1. Утешительный гол в сборной Литвы забил Арвидас Новиковас.

За прошлые грехи УЕФА указал сербской команде провести отборочный матч без своих болельщиков. Только чиновники и горстка болельщиков сборной Литвы наблюдали за матчем на стадионе Белграда. Литовские болельщики должны были продемонстрировать любовь к сборной Литвы, которая уже после первого тайма проигрывала со счетом 0:3. Сборная Литвы выдержала натиск соперников в течение всего 20 минут. Тогда А. Митрович воспользовался ошибкой А. Янкаускаса и легко обезоружил вратаря команды Литвы Д. Барткуса.

На 34-й минуте А. Митрович снова нашел место в штрафной площадке и удвоил преимущество сербов. Сербские футболисты поняли, что защита литовской команды слабая, и уже через минуту Л. Йович забивает третий гол в ворота команды Литвы.

В первом тайме сборная Литвы контролировала мяч лишь 29 процентов времени и ни разу не била по воротам соперников.

Второй тайм дал больше позитива. На 71-й минуте А. Митрович в штрафной площадке сыграл рукой, и судья назначил 11-метровый штрафной в ворота сборной Сербии. Его успешно реализовал А. Новиковас, который отличился уже во втором матче.

В добавленное время еще один гол в ворота сборной Литвы забил А. Ляич. После матча можно похвалить вратаря Д. Барткуса, который спас команду от более разгромного поражения.

7 июня сборная Литвы сыграла вничью 1:1 с командой Люксембурга, а Сербия со счетом 0: 5 проиграла футболистам Украины.

Сыграно матчей Победы Ничьи Поражения Разница голов Очки

Украина 4 3 1 0 7 10

Люксембург 4 1 1 2 -1 4

Сербия 3 1 1 1 -2 4

Португалия 2 0 2 0 0 2

Литва 3 0 1 2 -4 1

В группе В отбора чемпионата Европы сборная Литвы опустилась на последнее место, а Сербия с четырьмя очками поднялась на 3-е место.

В другом матче группы В Украина выиграла у Люксембурга 1:0. Сборная Литвы не выигрывает уже 10 матчей подряд. Команда Литвы не побеждает в официальных матчах с октября 2016 года.

Подготовлено по сообщениям СМИ