Сертификаты вакцинации начнут действовать на территории ЕС с 1 июля

По словам Рейндерса, Еврокомиссия выделит 100 млн евро, чтобы максимально удешевить для граждан проведение тестов для внесения информации в сертификат.

Документы будут содержать три варианта данных: информацию о вакцине против коронавируса, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного заболевания и наличии иммунитета.

COVID-сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода.

Данная инициатива, отмечают в ЕС, должна позволить ускорить возвращение к свободному передвижению граждан между государствами-членами Евросоюза.

Тем временем электронный сертификат ЕС о вакцинации представила Испания на международной туристической ярмарке Fitur — первого подобного мероприятия в Европе с начала пандемии.

«Это позволяет избежать необходимости проведения таких сложных проверок по прибытии, как те, которые пришлось пережить путешественникам в эти месяцы пандемии. Сертификат является очень простым документом и реализуется с помощью QR-кода», — заявил председатель правительства Педро Санчес.

Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас сертификат назвала «очень сложным проектом на техническом уровне, который запускается в рекордные сроки».