Сеть финансовых услуг покрывает почти всю Литву

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В регионах Литвы в последние годы становится меньше отделений банков, однако Литовская ассоциация банков утверждает, что в стране всего несколько мест, где обналичивание денег или другие финансовые операции могут представлять определенную сложность.

Президент ЛАБ Мантас Залаторюс представил составленную впервые интерактивную карту доступности финансовых услуг и сказал, что демографическая ситуация, пустеющие регионы и развитие технологий вносят коррективы в деятельность поставщиков финансовых услуг.

По его словам, сейчас в Литве почти 5 тысяч мест, где можно обналичить деньги, более 600 мест, где можно внести на счет наличные, более 300 подразделений банков и кредитных кооперативов.

«Много это или мало, мне бы не хотелось давать оценку, прежде всего мы хотели привести реальные цифры», – сказал на пресс-конференции во вторник М. Залаторюс.