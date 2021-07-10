Сеть Iki в этом году инвестировала в развитие и обновление почти 10 млн евро

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Торговая сеть Iki за шесть месяцев этого года инвестировала в развитие и обновление почти 10 млн евро. До конца года на строительство новых магазинов намечается выделить около 10 млн евро, а на обновление действующих — еще около 20 млн евро.

«С самого начала деятельности в Литве Iki внедряет технологические и цифровые новшества, поэтому мы и в дальнейшем будем твердо придерживаться этого направления. Первое полугодие для нас особенно тем, что мы сделали твердый шаг в сферу электронной коммерции, купив стартап LastMile», – сказала для пресс-релиза глава управляющей Iki компании Palink Нийоле Кветкаускайте.