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Сеть почтоматов Omniva LT увеличилась почти на 100

Фото facebook.com

Эстонская курьерская компания Omniva LT установила в крупных литовских городах и регионах еще 94 новых почтомата. До конца года компания планирует владеть 300 почтоматами в 90 населенных пунктах, сообщила компания. 

«Более половины из 150 новых почтоматов уже находятся в распоряжении жителей. Надеемся, что во время второго, финального этапа расширения удастся сохранить такой же темп, и что до конца года у нас будет в целом 300 почтоматов», – отметила в пресс-релизе руководитель по вопросам развития услуг Omniva LT Гедре Вайтекунайте. 

Во время первого этапа расширения компания инвестировала более 2 млн евро, а в целом в этом году будет инвестировано 4 млн евро. 

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В данный момент Omniva LT утверждает, что владеет крупнейшей сетью почтоматов в Литве. 

За девять месяцев этого года чистая Omniva LT составила 155 тыс. евро – в 31 раз больше, чем за тот же период прошлого года, когда полученная прибыль достигала 5 тыс. евро, выручка компании выросла на 36,9% до 6,15 млн евро, а объемы пересылки за год выросли на 41%. 

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