Сеть почтоматов Omniva LT увеличилась почти на 100

Эстонская курьерская компания Omniva LT установила в крупных литовских городах и регионах еще 94 новых почтомата. До конца года компания планирует владеть 300 почтоматами в 90 населенных пунктах, сообщила компания.

«Более половины из 150 новых почтоматов уже находятся в распоряжении жителей. Надеемся, что во время второго, финального этапа расширения удастся сохранить такой же темп, и что до конца года у нас будет в целом 300 почтоматов», – отметила в пресс-релизе руководитель по вопросам развития услуг Omniva LT Гедре Вайтекунайте.

Во время первого этапа расширения компания инвестировала более 2 млн евро, а в целом в этом году будет инвестировано 4 млн евро.