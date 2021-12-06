Сети Литвы и Польши впервые действовали синхронно

«Это первое испытание, мы испытаем синхронное межсоединение (LitPol Link – BNS), а также испытаем, как польская сторона может прийти на помощь, если мы окажемся в сложной ситуации, если произойдет что-то с нашими линиями с Востоком или какая-то ситуация у нас внутри», — сказал Крейвис в минувшую пятницу BNS.

«Очень серьезный шаг и это заметно повысит нашу энергетическую безопасность», — добавил он.

Он не раскрыл, в какой день намечается провести испытание, однако нынешней осенью министр договорился с ответственным за энергетику министром по вопросам климата и окружающей среды Михалом Куртыкой об испытаниях в декабре.

Страны Балтии намечают до конца 2025 года полностью отключиться от системы БРЭЛЛ и начать действовать синхронно с Европой.

В ноябре цены на электроэнергию в Литве выросли на 17% – Litgrid

Средняя оптовая цена на электроэнергию в ноябре, по сравнению с октябрем, росла по всей Европе, однако в Балтийских странах рост был один из наиболее умеренных и составил почти 15%, сообщает оператор передающей системы Litgrid.

На это повлияло и то, что 41% всей произведенной в Литве электроэнергии составило производство на ветряных установках, сообщила Litgrid.

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Литве в ноябре, по сравнению с октябрем, выросла на 17% до 128 евро за мегаватт-час. В Латвии она составила 125 евро, а в Эстонии – 117 евро. За месяц средняя цена на бирже Nord Pool снизилась на треть и составила 84 евро.

Потребление электроэнергии в Литве выросло на 3% до 1083 гигаватт-часов, производство снизилось на 9%, а местные электростанции обеспечили 31% потребления.