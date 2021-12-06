Сети Литвы и Польши впервые действовали синхронно

Операторы электропередающих систем Литвы и Польши Litgrid и PSE в минувшую субботу провели эксклюзивное испытание, во время которого часть электроэнергетической системы Литвы впервые в истории работала синхронно с польской зоной, а одновременно — и с синхронной зоной континентальной Европы, сообщила Litgrid.
Более подробно информировать об испытании Litgrid обещает в среду, 8 декабря.
Министр энергетики Дайнюс Крейвис сказал BNS, что это особенно важный шаг на пути к повышению энергетической безопасности Литвы и других Балтийских стран.
«Это первое испытание, мы испытаем синхронное межсоединение (LitPol Link – BNS), а также испытаем, как польская сторона может прийти на помощь, если мы окажемся в сложной ситуации, если произойдет что-то с нашими линиями с Востоком или какая-то ситуация у нас внутри», — сказал Крейвис в минувшую пятницу BNS.
«Очень серьезный шаг и это заметно повысит нашу энергетическую безопасность», — добавил он.
Он не раскрыл, в какой день намечается провести испытание, однако нынешней осенью министр договорился с ответственным за энергетику министром по вопросам климата и окружающей среды Михалом Куртыкой об испытаниях в декабре.
Страны Балтии намечают до конца 2025 года полностью отключиться от системы БРЭЛЛ и начать действовать синхронно с Европой.
В ноябре цены на электроэнергию в Литве выросли на 17% – Litgrid
Средняя оптовая цена на электроэнергию в ноябре, по сравнению с октябрем, росла по всей Европе, однако в Балтийских странах рост был один из наиболее умеренных и составил почти 15%, сообщает оператор передающей системы Litgrid.
На это повлияло и то, что 41% всей произведенной в Литве электроэнергии составило производство на ветряных установках, сообщила Litgrid.
Средняя рыночная цена на электроэнергию в Литве в ноябре, по сравнению с октябрем, выросла на 17% до 128 евро за мегаватт-час. В Латвии она составила 125 евро, а в Эстонии – 117 евро. За месяц средняя цена на бирже Nord Pool снизилась на треть и составила 84 евро.
Потребление электроэнергии в Литве выросло на 3% до 1083 гигаватт-часов, производство снизилось на 9%, а местные электростанции обеспечили 31% потребления.