Север Италии пострадал от наводнения

Фото из открытых источников

В Италии в предгорье Альп коммуна Комо после сильных ливней пострадала от наводнения. Об этом сообщает Ansa.

Горные ручьи после большого количества осадков превратились в бурные потоки. Многие дома местных жителей оказались подтопленными, пострадали десятки автомобилей.

В муниципалитет Бриенно в результате оползня произошла утечка газа. 50 человек оказались заблокированными в своих домах из-за подтопления.

Дороги после наводнения остаются практически непроезжими из-за намытого ила и сломанных деревьев. Материальный ущерб от стихии называют огромным. О травмированных и пострадавших информации нет.

Последствия непогоды помогают преодолевать сотни спасателей, сотрудники службы гражданской защиты и волонтеры.

Ранее в Италии крупный град обрушился на центральный регион Эмилия-Романья, было перекрыто движение на главной автостраде в районе Пармы, сотни машин и домов повреждены.