Северная и Южная Кореи ведут переговоры о проведении саммита

Цель саммита — возобновление переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном, направленных на вопрос демонтажа ядерных и ракетных программ Севера в обмен на смягчение санкций.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын договариваются о саммите. В частности, они вновь открывают офис пограничной связи. Об этом сообщает Reuters.
«Обе стороны обсуждают возобновление своего совместного отделения связи перемирия в селе Панмунджом на границе», — говорится в сообщении.
Цель саммита — возобновление переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном, направленных на вопрос демонтажа ядерных и ракетных программ Севера в обмен на смягчение санкций.korrespondent.net