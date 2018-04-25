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Северная Корея и США возобновят переговоры

Фото из открытых источников

Власти КНДР и США предварительно согласовали дату двусторонних переговоров. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление первого замминистра иностранных дел республики Цой Сон Хи.

Отмечается, что стороны предварительно встретятся 4 октября, а на следующий день проведут рабочие переговоры. Никаких подробностей о теме переговоров в сообщении ЦТАК не приведено.

«Я надеюсь, что переговоры ускорят позитивное развитие отношений КНДР и США», – заявил Цой Сон Хи.

Позже официальный представитель Госдепа Морган Ортагус подтвердила изданию The Hill, что «официальные лица США и КНДР планируют встретиться в течение следующей недели». Она также отказалась сообщить журналистам подробности.

Напомним, 30 июня между президентом США Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном состоялась третья встреча. Лидеры двух государств встретились на демаркационной линии между Южной и Северной Кореей.

Позже в сентябре Трамп не исключил новой встречи с Ыном до конца 2019 года.

korrespondent.net
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