Северная Корея заминировала границу с Китаем из-за COVID — Сеул

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КНДР установила наземные мины в приграничных районах с Китаем, чтобы предотвратить распространение пандемии коронавируса. Об этом заявила Национальная разведывательная служба Южной Кореи, сообщает Yonhap.

Северная Корея опасается эпидемии, поскольку медицинская инфраструктура страны недостаточно развита.

«Поскольку для борьбы с коронавирусом нет никаких физических или технических средств, то в Северной Корее существует что-то вроде «коронавирусной травмы», — заявил представитель южнокорейской разведки Ха Тае-кенг.

Он пояснил, что страна не получает никаких поставок извне, в том числе из Южной Кореи.

В частности, на последнем собрании правящей партии КНДР обсуждалось, что в случае распространения коронавируса в стране могут погибнуть до 500 тысяч человек.

Напомним, что ранее лидер КНДР провел «коронавирусное» заседание Политбюро. В ходе встречи обсуждались вопросы о более интенсивном ведении государственной противоэпидемической работы.