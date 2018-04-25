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Северная Корея заявила, что больше не ведет переговоры с США

Фото facebook The White House https://www.facebook.com/WhiteHouse/photos/a.1698360526918340/1715127625241630/?type=3&theater

Представители Северной Кореи заявили, что не заинтересованы в «бессмысленных» переговорах с США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Северная Корея также призвал положить конец так называемой «политике враждебности», если США хотят диалога. Лидер страны Ким Чен Ын в своем заявлении, переданном государственному агентству KCNA сказал, что видел сообщение Трампа от 17 ноября в Twitter, сигнализирующее об очередной встрече, но добавил, что мало что улучшилось, несмотря на три встречи между двумя лидерами с июня прошлого года.

«Мы больше не заинтересованы в таких переговорах, которые ничего не приносят нам… Поскольку мы не получаем ничего взамен, мы больше не будем дарить президенту США то, чем он может похвастаться, но получим компенсацию за те успехи, которыми президент Трамп гордится», — сказал он.

Напомним, что ранее США и Южная Корея отложили совместные учения. Причиной стало недовольство Северной Кореи. США и Южная Корея намерены продолжить дипломатический процесс с КНДР.

Также сообщалось, что Ким Чен Ын намекнул на подготовку к войне. В ходе учений Ким Чен Ын напомнил о важности готовности Северной Кореи к боевым действиям.

korrespondent.net

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