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Северная Македония вступила в НАТО

Автор: This illustration was made by RašoAn email toRašo would be appreciated too. — собственная работа, CC BY-SA 3.0, Ссылка

Северная Македония стала 30-м членом НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление государственного секретаря США Майкла Помпео.

«27 марта 2020 года США как депозитарий договора получили документ о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору, что сделало Северную Македонию 30-м союзником по НАТО. 30 марта флаг Северной Македонии впервые поднимется над штаб-квартирой НАТО», — говорится в заявлении.

Майкл Помпео подчеркнул, что вступление Северной Македонии в НАТО представляет собой кульминацию многолетних усилий правительства и народа страны по присоединению к альянсу.

На прошлой неделе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что все страны НАТО завершили процесс ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в альянс.

belta.by

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