Северная Македония вступила в НАТО

Северная Македония стала 30-м членом НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление государственного секретаря США Майкла Помпео.

«27 марта 2020 года США как депозитарий договора получили документ о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору, что сделало Северную Македонию 30-м союзником по НАТО. 30 марта флаг Северной Македонии впервые поднимется над штаб-квартирой НАТО», — говорится в заявлении.

Майкл Помпео подчеркнул, что вступление Северной Македонии в НАТО представляет собой кульминацию многолетних усилий правительства и народа страны по присоединению к альянсу.

На прошлой неделе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что все страны НАТО завершили процесс ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в альянс.