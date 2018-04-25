Северные и Балтийские страны сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая

— Господин Уоллмарк, как вы оцениваете текущее сотрудничество между Северными и Балтийскими странами, где оно может или должно укрепляться?

— Я думаю, что Nordefco (Северное оборонное сотрудничество) — это хороший способ углубить сотрудничество между Северными странами и тремя балтийскими государствами. Как это можно сделать ещё лучше, особенно в области обороны, то это может варьироваться от совместных учений до публичных закупок, обмена разведданными, как мы видим окружающий мир. Но думаю, что как в Швеции, так и большинство из нас в Северном Совете в целом выступают за укрепление связей между двумя регионами.

— Возможно ли, чтобы страны Северной Европы, в том числе не входящие в НАТО Швеция и Финляндия, могли внести больший вклад в безопасность стран Балтии?

— Это, безусловно, может быть предметом обсуждения. Насколько я понимаю, мы пока не получили никаких предложений в этом направлении от балтийских республик. По моему мнению, очень важно, чтобы все хорошие идеи для совместных действий исходили от стран Балтии. Однако думаю, что Швеция будет открыта, например, для предложений о различных учениях или тому подобном.

— В своем выступлении на заседании Совета Северных стран вы упомянули две возможные угрозы — Россию и Китай — одну с военной точки зрения, другую — с экономической. Это общая угроза для стран Скандинавии и Балтии?

— Совершенно верно. Это угроза как для Европы, так и для западного мира. Нам ясно, что в регионе Балтийского моря у нас есть военная угроза. Мы решительные сторонники санкций в отношении Российской Федерации. Здесь мы говорим на одном языке. Однако при оценке политики Китая уже видны различия между странами Балтии и Северных стран, особенно Швецией. Полагаю, что мы более вяло признаём проблему, когда говорим о Китайской Народной Республике как о потенциальной угрозе безопасности, насколько это связано с угрозами в промышленности, шпионаже, кибернетике, но они также пытаются распространять некоторый нарратив.

– В данном случае вы говорите как председатель фракции консерваторов в Северном Совете?

— И как представитель Умеренной коалиционной партии Швеции (швед. Moderata samlingspartiet). Но я думаю, что мы в Северном Совете будем ещё больше говорить об угрозах Китая в следующем году. В следующем году в Совете будет председательствовать Исландия, и я знаю, что в этой стране активно ведутся дискуссии о Китае, видно довольно внезапное изменение отношения к этому вопросу. Поэтому я надеюсь, что Исландия в период своего председательства сосредоточит внимание на вопросе Китая.

Кроме того, мы рассматривали — ещё не решили — вопрос организации семинара по китайским стратегиям, которые мы видим в странах Северной Европы. Я предлагаю также включить в этот семинар страны Балтии — мы видим немного отличное представление о Китае трёх стран Балтии и пяти стран Северной Европы.

— Давайте поговорим о проблеме Литвы — об Островецкой атомной электростанции (АЭС). Как, по вашему мнению, Литва могла бы стать более слышимой, когда речь идёт о проекте этой электростанции в Беларуси? Это также и проблема Северных стран или она ограничена Литвой?

— Каждый раз, когда я встречаюсь со своими литовскими коллегами, это вопрос номер один, однако, — по крайней мере, на данный момент — он не входит в повестку дня региона Северной Европы, а одна из причин: мы не видим, как электроэнергия из Беларуси может попасть в наши сети на севере.

Я знаю, что вы обсуждали в Литве, как предотвратить попадание ядерной энергии в вашу систему. Поэтому я понимаю, что литовские политики и правительство стремятся сформировать мнение по этому вопросу, но в сущности это не проблема — ещё не проблема — в Северном регионе.

— В ходе сессии было много разговоров об укреплении диалога с молодёжью по вопросам борьбы с изменением климата. Повлияет ли каким-либо образом на этот диалог решение активистки Греты Тунберг не принимать награду Совета Северных стран ?

— Уверяю вас, нет. Я имею в виду, что Грета Тунберг сделала чёткое заявление, и мы должны уважать это, и в то же время она поблагодарила Северный Совет за награду, но сказала «Нет» по своим собственным причинам. Это показывает, что у нас много вовлечённой молодёжи. Очень важно, чтобы мы искали разные решения. Возможно, Грета Тунберг и я можем иметь разные взгляды на то, какими должны быть эти решения, но их необходимо искать и действовать. Это также вопрос и для избирателей, которые выбирают парламенты и, в конечном итоге, правительства.

— Может ли быть так, что в будущем появится новый формат сотрудничества в Европе? Например, два года назад в Брюсселе страны — члены NB6 (Швеция, Финляндия, Дания и три страны Балтии) впервые пригласили присоединиться к ним своих ирландских и голландских коллег.

— Я, как политик, потратил много времени на этот вопрос. Думаю, что важно начать говорить о новых форматах, но не о том, чтобы конкурировать с существующими — Европейским союзом, Северным Советом или НАТО.

Но, по моему мнению, в Северной Европе — тем самым и с Brexit, когда мы увидим, что Великобритания покидает Европейский Союз — мы должны будем воспользоваться этим новым измерением в области безопасности и обороны, возможно, пытаясь создать новый формат. Это может быть NB8+, например, путём присоединения Польши, Германии, Нидерландов и Великобритании.