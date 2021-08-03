Северный поток-2: главы международных комитетов 9 парламентов — против

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Председатели комитетов по иностранным делам парламентов США и ряда европейских стран, в том числе и Литвы, опубликовали совместное заявление, в котором выступили против достигнутой Вашингтоном и Берлином договоренности по «Северному потоку — 2», передает ТАСС.

«Мы продолжаем выступать против проекта «Северный поток -2» и с сожалением отмечаем недавнее решение Соединенных Штатов и Германии по «Северному потоку — 2″, которое влечет за собой завершение прокладки трубопровода», — говорится в заявлении. «Мы считаем «Северный поток — 2″ геополитическим проектом, направленным на расширение влияния России на Европу путем доминирования на энергетическом рынке», — утверждают законодатели.

Завершение прокладки трубопровода, по их мнению, «поставит под угрозу национальную безопасность стран — членов ЕС и США и ослабит и без того ненадежную безопасность и суверенитет Украины». «Более того, завершение «Северного потока — 2″ даст России еще одно средство давления и шантажа Украины», — утверждают авторы заявления.

«В меняющейся обстановке безопасности региона мы призываем НАТО усилить сдерживание, особенно на восточном фланге, от Балтийского до Черного моря, — указывают законодатели. — Мы также должны предоставить Украине дорожную карту для вступления в НАТО, если Украина осуществит необходимые реформы и будет отвечать стандартам членства в альянсе». Они также высказались за усиление санкций против России.

Заявление подписали председатель сенатского комитета по иностранным делам Конгресса США, а также его коллеги из парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Польши, Чехии, Великобритании и Ирландии.

Ситуация вокруг «Северного потока — 2»

21 июля США и Германия достигли соглашения по проекту «Северный поток — 2». Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что «Северный поток — 2» завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти оставили за собой право принимать меры в ответ на «использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе» и «агрессию в отношении Украины», заявили в Госдепартаменте.