Северный поток-2: Польша объявит о наивысшем штрафе в истории

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Управление защиты конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) объявит о наивысшем в своей истории штрафе по делу о строительстве газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает польское издание Biznes Alert.

«UOKiK в приглашении для журналистов анонсировал, что на пресс-конференции будет объявлено последнее решение главы UOKiK по делу о строительстве газопровода Северный поток-2, а также наивысший штраф для компании в истории UOKiK», — сказано в публикации.

Отмечается, что в мае 2018 года Антимонопольный орган Польши начал следствие по делу о возможном заговоре по строительству Северного потока-2.