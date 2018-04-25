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Северный поток-2: Польша объявит о наивысшем штрафе в истории

Фото сайта www.gazprom.ru

Управление защиты конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) объявит о наивысшем в своей истории штрафе по делу о строительстве газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает польское издание Biznes Alert.

«UOKiK в приглашении для журналистов анонсировал, что на пресс-конференции будет объявлено последнее решение главы UOKiK по делу о строительстве газопровода Северный поток-2, а также наивысший штраф для компании в истории UOKiK», — сказано в публикации.

Отмечается, что в мае 2018 года Антимонопольный орган Польши начал следствие по делу о возможном заговоре по строительству Северного потока-2.

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Согласно польским законам, максимальный штраф, который UOKiK может наложить на компанию за нарушение антимонопольного законодательства, может составлять 10% от оборотов компании в году перед принятием решения о нарушении прав конкуренции.

Напомним, ранее Дания выдала компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку Северного потока-2 по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Дания была последней страной, которая до сих пор не выдавала разрешение на строительство российского газопровода.

Накануне стало известно, что Германия стремилась помочь Северному потоку-2 обойти газовую директиву ЕС, приняв соответствующие поправки в государственное законодательство, но затем Бундестаг провалил голосование за поправки.

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