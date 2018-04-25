Северный поток будет достроен — глава МИД ФРГ

«Мы ведь не подвергаем критике то, что Соединенные Штаты в минувшем году более чем в два раза увеличили импорт нефти из России и сейчас являются вторым по объемам импортером российской тяжелой нефти», — заметил министр.

«США пользуются своим правом проводить самостоятельную энергетическую политику. Мы поступаем так же», — добавил Маас.

Маас также заявил, что Германия не намерена отказываться от диалога с Россией после инцидента с Алексеем Навальным, Москва необходима для урегулирования региональных конфликтов.

«Что касается Украины и Ливии, в целом есть также положительное развитие. Перемирие на востоке Украины соблюдается до сих пор дольше всего с начала конфликта», — сказал Маас.

Он указал на то, что, помимо инцидента с Навальным, есть и другие проблемы, которые осложняют сотрудничество между Германией и Россией. «К сожалению, в Германии у нас имеются и другие конфликтные темы в отношениях с Москвой, например убийство в Тиргартене и хакерская атака на Бундестаг», — напомнил Маас.

Напомним, в начале октября Дания разрешила достроить Северный поток-2. Но разрешение действительно при соблюдении ряда условий, касающихся безопасности.

Строительство газопровода остановилось в декабре прошлого года после введения американских санкций.