Проект Северный поток-2 будет достроен, уверен глава МИД Германии Хайко Маас в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.
«Я исхожу из того, что Северный поток-2 будет достроен до конца. Вопрос, когда», — сказал он.
Говоря о критике проекта американцами, Маас отметил: «О нашей энергетической политике и энергоснабжении мы принимаем решения здесь — в Европе».
«Мы ведь не подвергаем критике то, что Соединенные Штаты в минувшем году более чем в два раза увеличили импорт нефти из России и сейчас являются вторым по объемам импортером российской тяжелой нефти», — заметил министр.
«США пользуются своим правом проводить самостоятельную энергетическую политику. Мы поступаем так же», — добавил Маас.
Маас также заявил, что Германия не намерена отказываться от диалога с Россией после инцидента с Алексеем Навальным, Москва необходима для урегулирования региональных конфликтов.
«Что касается Украины и Ливии, в целом есть также положительное развитие. Перемирие на востоке Украины соблюдается до сих пор дольше всего с начала конфликта», — сказал Маас.
Он указал на то, что, помимо инцидента с Навальным, есть и другие проблемы, которые осложняют сотрудничество между Германией и Россией. «К сожалению, в Германии у нас имеются и другие конфликтные темы в отношениях с Москвой, например убийство в Тиргартене и хакерская атака на Бундестаг», — напомнил Маас.
Напомним, в начале октября Дания разрешила достроить Северный поток-2. Но разрешение действительно при соблюдении ряда условий, касающихся безопасности.
Строительство газопровода остановилось в декабре прошлого года после введения американских санкций.korrespondent.net
“Северный поток будет достроен — глава МИД ФРГ”
Европе надо жить своим умом и не слушать американских прихвостней.