Сезон фонтанов

Фото BFL/Томаса Лукшиса

«Наверное, многие вильнюсцы или гости столицы заметили, что некоторые фонтаны работали с апреля. На самом деле этот сезон открылся впечатляющими новинками. По случаю Всемирного дня гемофилии на Ратушной площади в красный цвет окрасился не только фонтан, но и вода в нем», — отметил директор присматривающей за фонтанами компании Poolservice.LT Мантвидас Шакалис.

По его словам, раньше обычного срока запущен и легендарный фонтан около Национального театра оперы и балета.

«По случаю Международного дня культуры фонтан окрасился в зеленый цвет», — сказал М. Шакалис. Работают фонтаны на Лукишкской площади, в Великокняжеском дворце, в резиденции графов Плятеров, на набережной Ужуписа и др.

Новинки этого сезона – фонтаны на внутренней площади президентского дворца и в сквере Вашингтона планируют запустить в начале июня.

По данным присматривающей за фонтанами организации, вильнюсские фонтаны безопасны, так как имеют модернизированную автоматическую или ручную систему дезинфекции.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt