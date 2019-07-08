Фото из открытых источников

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На этой неделе заметно возросла концентрация опасных медуз на Средиземноморском побережье Израиля, сообщают отдел морской экологии Национального института океанографических и лимнологических исследований в Хайфе и сайт Meduzot.co.il.

За последние два дня сообщения о встречах с опасными видами медуз поступали со многих пляжей, от юга до севера израильского побережья.

В настоящее время около израильского побережья Средиземного моря наблюдаются значительные скопления двух типов опасных медуз: Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca) и Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica). Соприкосновение с этими медузами может вызывать «ожоги».

«Пелагии» обычно бледно-лилового цвета, в крапинку, «ропилемы» – белые или голубоватые. Размер этих медуз от 5 до 30 см в диаметре. «Роднит» этих медуз то, что они светятся в темноте.

По наблюдениям специалистов, в прошлом году (впервые за многие годы) «сезон медуз» на Средиземноморском побережье Израиля фактически закончился, не начавшись, хотя обычно он длился месяц-полтора (в июне-июле).

В этом году концентрация медуз на Средиземноморском побережье Израиля заметно возросла в 20-х числах июня.

Меры предосторожности

В восточном Средиземноморье встречаются опасные медузы нескольких видов. Соприкосновение с щупальцами этих медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы уже оказались на пляже во время «нашествия медуз», будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период «нашествия медуз» кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее «шапку» безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

Уже дома на чистую кожу можно нанести успокоительный препарат, например гель для успокоения кожи Life Professional, «Фенистил гель» – антигистаминное средство для успокоения зуда в месте ожога, крем Trolamine и др. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.