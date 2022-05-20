Сформировался новый путь нелегальных мигрантов через Москву – МВД Литвы

По словам представителя МВД, также новым является то, что нелегальные мигранты не только с Ближнего Востока, но и с Кубы пытаются проникнуть в Евросоюз через литовскую границу по московскому маршруту.

«У нас есть такие данные, что рейсы в Москву есть не только с Ближнего Востока, например, с Кубы, а потом поездом в Беларусь, а из Беларуси в Евросоюз», — сказал Домаркас.

«Если посмотреть на цифры, свидетельствующие о том, что происходят на нашей границе, мы видим, что эти цифры вроде бы сократились, но это очень обманчиво. Мы наблюдаем волны, когда десятки мигрантов пытаются въехать в Евросоюз в какую-то неделю, а в некоторые дни — лишь единицы, и это огромный признак опасности, потому что мы видим, что эта атака контролируется белорусским режимом», — сказал Домаркас.

Литовские пограничники сообщили в понедельник, что они не обнаруживали ни одного мигранта, пытающегося пересечь границу из Беларуси в течение трех дней подряд с пятницы.

Всего в этом году пограничники вернули 1621 иностранца, пытавшегося нелегально проникнуть в Литву из Беларуси.

С 3 августа прошлого года, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогло попасть 8 тыс. мигрантов. Некоторые мигранты пытались попасть в Литву по несколько раз.

Летом прошлого года в Литву попало более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.

Страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

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