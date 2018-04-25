Сформирована судейская коллегия по делу 13 января 1991 года

Ernestas Rimšelis/ Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Сформирована судейская коллегия, которая будет рассматривать дело о событиях 13 января 1991 года в апелляционном порядке.

Как сообщил во вторник Литовский Апелляционный суд (ЛАС), для рассмотрения дела в автоматизированном порядке была отобрала коллегия судей, состоящая из судей отдела Уголовных дел Эрнестаса Римшялиса (председатель коллегии и докладчик), Эрнесты Монтвидене и Юстаса Намавичюса.

Justas Namavičius/ Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

С учетом объемов дела, количества участников процесса, ожидаемого срока рассмотрения дела и с целью обеспечения слаженного работы судейской коллегии, запасным судьей для рассмотрения этого дела назначена Эгидия Тамошюнене.

ЛАС в апелляционном порядке рассмотрит дело по приговору Вильнюсского окружного суда от 27 марта прошлого года, которым лица, осужденные за запрещенное международным правом обращение с людьми, убийства, нанесение телесных повреждений, пытки и прочее нечеловечное обращение с людьми, находящими под защитой международного гуманитарного права, за запрещенную военную атаку, а использование запрещенных военных средств в января 1991 года.