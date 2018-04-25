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Сформирована судейская коллегия по делу 13 января 1991 года

  • Ernestas Rimšelis/ Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Сформирована судейская коллегия, которая будет рассматривать дело о событиях 13 января 1991 года в апелляционном порядке. 

Как сообщил во вторник Литовский Апелляционный суд (ЛАС), для рассмотрения дела в автоматизированном порядке была отобрала коллегия судей, состоящая из судей отдела Уголовных дел Эрнестаса Римшялиса (председатель коллегии и докладчик), Эрнесты Монтвидене и Юстаса Намавичюса.

  • Justas Namavičius/ Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

С учетом объемов дела, количества участников процесса, ожидаемого срока рассмотрения дела и  с целью обеспечения слаженного работы судейской коллегии, запасным судьей для рассмотрения этого дела назначена Эгидия Тамошюнене. 

ЛАС в апелляционном порядке рассмотрит дело по приговору Вильнюсского окружного суда от 27 марта прошлого года, которым лица, осужденные за запрещенное международным правом обращение с людьми, убийства, нанесение телесных повреждений, пытки и прочее нечеловечное обращение с людьми, находящими под защитой международного гуманитарного права, за запрещенную военную атаку, а использование запрещенных военных средств в января 1991 года. 

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Рассмотревший дело 13 января Вильнюсский окружной суд в марте вынес приговор 67 лицам, проживающим в России, Украине, Беларуси. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 14 лет, так как признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Среди осужденных – экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, который приговорен к десяти годам лишения свободы. К 14 годам лишения свободы приговорен и бывший командир Вильнюсского гарнизона советской армии Владимир Усхопчик, бывший офицер КГБ Михаил Головатов получил 12 лет лишения свободы.

Большинство обвиняемых было осуждено заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдать.

По делу подана 61 апелляционная жалоба. Приговор суда первой инстанции обжаловали и осужденные, их защитники, прокуроры, пострадавшие и гражданские исцы. 

Первое заседание ЛАС по этому делу намечено на 26 марта. 

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало. 

Советы попытались военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

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