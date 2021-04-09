Шаг к энергетической независимости

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Сейм на минувшей неделе разрешил оборудовать в Литве накопители электроэнергии стоимостью примерно 100 млн евро, сообщает BNS.

Накопители будут использоваться для обеспечения моментального резерва электроэнергии, Литва сможет включать «более высокую скорость» при увеличении выработки электроэнергии, а также при расширении производства электроэнергии, особенно в море. «Накопители энергии начнут подавать энергию сразу и прекратят работу, как только баланс в системе будет восстановлен обычными способами», – сообщило Минэнерго.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис отметил, что «Литва находится в большой энергетической централизованной системе БРЭЛЛ. Мы привыкли получать от нее необходимые резервы. Покупка накопителей является одним из важнейших проектов для достижения энергетической независимости», а член Смешанной группы членов Сейма Витаутас Бакас уверял, что оборудование накопителей «обойдется в какую-то сумму», но выгода будет велика.

«Альтернатива — то, с чем когда-то наша страна уже столкнулась, то есть энергетический шантаж, отсутствие гарантий, и этот шаг уже решен даже на уровне разных политических партий», — сказал В. Бакас.

Глава Комиссии по энергетике и гармоничному развитию Юстинас Урбанавичюс считает, что система накопления энергии из батарей в 200 мегаватт — это мера национальной безопасности. Проект будет финансироваться на средства Евросоюза (ЕС). Батареи должны быть оборудованы в первой половине следующего года.

В Литве планируется в течение 14 месяцев оборудовать четыре батареи мощностью по 500 мегаватт и объемом 50 мегаватт-часов на четырех трансформаторных подстанциях 110-330 киловольт — на вильнюсской, алитусской, шяуляйской и утянской площадках.

Информация «ЛК», BNS