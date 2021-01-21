Шансы Литвы провести чемпионат мира по хоккею невелики — глава ассоциации

Это он сказала после состоявшейся в четверг удаленной беседы премьера Литвы Ингриды Шимоните с главой IIHF Рене Фаселем. И. Шимоните представила возможность проведения соревнований, которые должны были состояться в Беларуси, в Вильнюсе и Каунасе.

Участвовавший в беседе Д. Зубрус сказал, что беседа была позитивной и полезной для хоккея.

Легендарный литовский хоккеист также подтвердил, что в данный момент наиболее реальными вариантами замены Минску является перенос матчей в Данию и Словакию.

При этом он отметил, что Литва готова внести вклад в проведение соревнований на высшем уровне.

«Мы пока не знаем, как решит IIHF, но мы предложили помощь, и если она им потребуется, то мы это сделаем», – сказал Д. Зубрус.

Литовский премьер одобряет решение Международной федерации хоккея на льду перенести Чемпиона мира 2021 года из Беларуси «по причине вопросов безопасности, которые IIHF не может контролировать». И. Шимоните лишь отметила, что это следовало сделать раньше.

Одновременно премьер предложила главе IIHF провести часть матчей в Литве.

«Литва умеет проводить соревнования высшего уровня и доказывала это не раз. Логистически организовать соревнования в соседней стране, в условиях пандемии, было бы намного удобнее», – отметила И. Шимоните в пресс-релизе.

«Кроме того, у Литвы есть необходимая для этого инфраструктура. Поэтому мы предложили помощь в организации части матчей в Вильнюсе и Каунасе латвийскому правительству и этим утром в беседе с президентом Международной федерации хоккея», – сказала она.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года запланирован с 21 мая по 6 июня.