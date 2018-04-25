Шефчович договорился с РФ о переговорах по газу

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Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что договорился с министром энергетики РФ Александром Новаком провести в сентябре новый раунд трехсторонних переговоров с участием Украины о продолжении транзита российского газа через Украину в ЕС после 2019 года. Об этом он сообщил в Twitter.

Шефчович рассказал, что говорил с Новаком.

«Мы договорились провести следующие трехсторонние переговоры по газу в этом месяце. Точная дата будет скоро объявлена, после консультаций с украинской стороной», — говорится в сообщении.

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