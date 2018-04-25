Шесть министров ИД осудили действия России в Крыму

Министр иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Грузии и Украины в совместном заявлении осудили советский режим за депортации крымских татар 76 лет назад и нынешние действия России на этом полуострове.

«76 лет назад, 18 мая 1944 года советский режим преступным образом выслал крымских татар с их исторической родины — Крыма — в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана и Российской Федерации (РФ)», — говорится в распространенном в понедельник заявлении.

В нем напоминается, что только в первые годы депортации умерла почти половина всех высланных крымских татар. До 1989 года им было запрещено вернуться на родину, в течение этого времени проводилась целевая языковая и культурная ассимиляция татар.

Крымские татары по прибытии в места депортации/ Автор: неизвестно — http://imgur.com/gallery/xkSFP, Добросовестное использование, Ссылка

«Трагедия крымских татар повторилась в 2014 году, когда РФ захватила и незаконно пыталась аннексировать Крым — неотъемлемую часть Украины», — утверждают министры ИД.

«Не случайно Россия, прославляющая сталинский тоталитарный режим, продолжает свою преступную политику в XXI веке и временно оккупированном Крыму: она запретила деятельность представительного органа власти крымских татар (Меджлиса), проводит систематические репрессии, нарушает права человека, преследует крымских татар за сопротивление вооруженной агрессии России и действиям против суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении.

Министры выражают поддержку борьбе сегодняшних крымских татар за свои права и подчеркивают, что поддерживают территориальную целостность Украины в признанных в международном масштабе границах, а также ее политическую независимость.

«Мы осуждаем агрессивную политику России в отношении Украины и новые репрессии против крымских татар», — говорится в заявлении глав МИД Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Грузии и Украины.

Министры призывают Россию прекратить нарушения основных прав человека, всесторонне провести в жизнь резолюцию Генеральной ассамблеи ООН «О положении в области прав человека в Автономной Республике Крым (Украина)» и выполнять требования международного сообщества о прекращении оккупационной политики в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

После аннексии Россией Крыма шесть лет назад была запрещена ассамблея татарской диаспоры и телевизионные каналы, были задержаны и осуждены на тюремное заключение сотни активистов.

Более 10 тыс. проживавших там татар из-за преследований и репрессий были вынуждены переселиться из Крыма в Украину.