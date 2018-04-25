Шесть затмений 2020 года

В новом 2020 году ожидается два солнечных и четыре лунных затмения. Первое затмение произойдет уже в январе.
Первое полутеневое лунное затмение, которое случится 10 января 2020 года, будет самым значительным лунным затмением в наступившем году. Его смогут увидеть жители Африки, Азии, Европы и Западной Австралии.
Второе затмение года будет также полутеневым лунным. Оно наступит 5 июня. В полутень погрузится южный край диска Луны. Это затмение будет видно из Африки, Азии, Европы, Индийского океана и Австралии.
21 июня произойдет уже солнечное затмение. Луна закроет диск Солнца не полностью, а так, что по краям будет видна «кайма», окружающая темный лунный диск. За затмением можно будет понаблюдать с территории Африки, Аравийского полуострова и на азиатском континенте.
Четвертое затмение года будет полутеневым лунным и произойдет в полнолуние 5 июля. Область видимости его распространится на американский континент и Западную Африку.
30 ноября случится еще одно полутеневое лунное затмение. Его можно будет попытаться увидеть даже невооруженным глазом.
Закончится 2020 год полным солнечным затмением 14 декабря. Оно будет видно в акватории Тихого и Атлантического океанов, а также его смогут наблюдать жители Южной Америки, а также самых западных стран Африки.
Как отмечают специалисты, во время солнечных затмений велик риск сердечно-сосудистых заболеваний. Старайтесь в дни затмений не нервничать, не пускаться в авантюры и не затевать рискованных дел.
Астрологи утверждают, что шесть затмений в году — это особое событие. Помимо того, что затмения создают чрезвычайные ситуации и обстоятельства, они также помогают выйти из зоны комфорта и сделать шаг вперед в развитии.korrespondent.net
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