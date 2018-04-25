Шесть затмений 2020 года

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В новом 2020 году ожидается два солнечных и четыре лунных затмения. Первое затмение произойдет уже в январе.

Первое полутеневое лунное затмение, которое случится 10 января 2020 года, будет самым значительным лунным затмением в наступившем году. Его смогут увидеть жители Африки, Азии, Европы и Западной Австралии.

Второе затмение года будет также полутеневым лунным. Оно наступит 5 июня. В полутень погрузится южный край диска Луны. Это затмение будет видно из Африки, Азии, Европы, Индийского океана и Австралии.

21 июня произойдет уже солнечное затмение. Луна закроет диск Солнца не полностью, а так, что по краям будет видна «кайма», окружающая темный лунный диск. За затмением можно будет понаблюдать с территории Африки, Аравийского полуострова и на азиатском континенте.