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TOP,Армия,Новости

Шестая смена литовских военнослужащих отбывает в Мали

Фото kam.lt

В Вильнюсе во вторник состоятся проводы шестой ротации литовских военнослужащих, которые будут нести службу в миссии Организации Объединённых Наций в Мали.

32 воина Добровольческих сил Литвы в миссии MINUSMA будут охранять немецкий лагерь в городе Гао. Они заменят других завершающих службу волонтёров.

 В церемонии планируют участвовать министр обороны Раймундас Кароблис, командующий Добровольческими силами подполковник Дайнюс Пашвянскас, представители других подразделений Вооружённых сил и Службы внутренней безопасности, близкие отправляющихся в международную операцию бойцов.

 В Мали в настоящее время служат ещё несколько штабных офицеров из Литвы.

Из-за угрозы нападений и неблагоприятного климата MINUSMA считается самой опасной из всех миротворческих миссий Организации Объединённых Наций.

Беспорядки в бывшей французской колонии Мали не прекращаются с 2012 года, после того как связанные с Аль-Каидой джихадисты обосновались на севере. Они были почти полностью вытеснены во время возглавляемого Францией начатого в 2013 году наступления на исламистов, но большие территории на севере Мали по-прежнему плохо контролируются.

Миротворческая миссия MINUSMA в Мали началась в июле 2013 года.

Литовские военнослужащих в настоящее время участвуют в одиннадцати международных миссиях.

BNS

Литовские военные уже 25 лет участвуют в международных операциях.

Литовские военные впервые отправились на международную операцию 22 августа 1994 года. Тогда миротворческий отряд из 32 солдат вылетел в Хорватию. За четверть века более 5,5 тысяч Литовских солдат приняли участие в международных операциях, большинство из них отправлялись на миссии несколько раз.
В последние годы Литва все активнее участвует в международных операциях, учебных и консультативных миссиях на Ближнем Востоке и в Африке. В этом году около 150 литовских военнослужащих участвуют в 10 международных операциях в Афганистане, Ираке, Косово, Украине, Мали, Центральноафриканской Республике, Средиземноморье и Индийском океане.

В Сейме прошла конференция, посвященная 25-летию участия Литвы в международных операциях. На конференции были представлены фото и видеоматериалы об участии Литовских военных в миссиях.

  • Фото Ольга Посашкова/ kam.lt
  • Фото Ольга Посашкова/ kam.lt

Информация kam.lt и ЛК

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