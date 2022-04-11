Remigijus Šimašius/ Nuotrauka BNS/ Julius Kalinskas

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что Вильнюс не станет спешить убирать советские реликты с кладбища.

Клайпедские власти рассматривают возможность снять установленный в этом портовом городе мемориал советским солдатам, и теперь зашла речь о мемориале, находящемся на столичном Антакальнисском кладбище. Сюда традиционно ежегодно приходят 9 мая высокопоставленные дипломаты России и часть русскоязычной общины, чтобы отметить победу СССР над нацистской Германией во Второй мировой войне.

«Все же кладбище есть кладбище, в западной цивилизации это обычно неприкосновенное место. Разумеется, советы все время любили походить по грани, переступить за нее и сделать из кладбища идеологический объект», — сказал BNS Шимашюс.

«Где эта грань — большой памятник на массовом захоронении или отдельные памятники? Кладбище — несколько иная территория, без сомнения, мы все прекрасно понимаем. Но мы взвесим ситуацию, будем смотреть», — сказал он.

Мэр напоминает, что при нем в городе из общественных пространств были убраны все вызывавшие больше всего дискуссий советские реликты — скульптуры Зеленого моста, памятник писателю Пятрасу Цвирке, некоторые мемориальные доски. Остальные объекты, по словам мэра, находятся только на кладбище.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас на прошлой неделе сообщил, что будет добиваться демонтажа мемориала советским солдатам в парке скульптур, однако подчеркнул, что в политической дискуссии нужно будет принять во внимание и то, что монумент установлен на месте захоронения 700 человек.

Возникавшие в течение десятилетий дискуссии о советских мемориалах снова обострились после нападения России на Украину в конце февраля.

Министр культуры Симонас Кайрис обещает, что в сейм вскоре должен быть внесен так называемый «закон о десоветизации», который обяжет самоуправления пересмотреть имеющееся советское наследие и принять связанные с ним решения. И все же он признает, что ожидать быстрых решений по объектам на кладбище не стоит, потому что места захоронений находятся под защитой международных конвенций, а некоторые объекты признаны культурным наследием.

В ожидании решения государства о судьбе памятников воинам Красной Армии и других мемориалов, посвященных им, Расейняйское самоуправление выступило с инициативой их временного «скрытия».

Nuotrauka raseiniai.lt

«Это приятное зрелище для глаз и сердца. Расейняй постепенно избавляется от советского наследия. Сегодня закрыт первый в нашей стране памятник, прославляющий советский империализм», — сообщил мэр района Андрюс Баутронис в своем аккаунте в Facebook.

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В понедельник скульптура советского солдата с ружьем и венком в Расейняй, была «спрятана» под черной занавес.

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