Шимкус: пробуксовывание торговли с Китаем – риск для экономики Литвы

Пробуксовывание поставок товаров в Китай и из него, а также проведение в жизнь международных санкций для Беларуси — риск для экономики Литвы, однако как это скажется на экономике страны, пока прогнозировать трудно, говорит председатель правления Банка Литвы (БЛ, центробанк).
«Это воздействие может быть и довольно малым, и довольно большим. Потому в этом контексте мы взвешиваем информацию, имеющуюся у нас в руках, и сейчас мы называем это как один из рисков, который может негативно сказаться на развитии экономики страны», — сказал Гедиминас Шимкус.
По его словам, жалобы предпринимателей на препоны в торговле с Китаем — это применение «необъявленных санкций».
«Прогнозы здесь неблагодарная вещь, потому что из-за большой неопределенности мы расцениваем эту геополитическую ситуацию как с Китаем, так и с Беларусью как риск. (…) То, что мы видим, о чем говорится в общественном пространстве, на что жалуется бизнес, ассоциации предпринимателей — это применение необъявленных санкций, ширина, глубина, объемы которого не называются и не оцениваются», — сказал Шимкус.
«Поэтому сказать, каким может быть эффект, в принципе невозможно», — сказал он.
Китай в последнее время выражал протесты в связи с развитием Литвой связей с Тайванем, открытием представительства этого острова в Вильнюсе.
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