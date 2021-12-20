Шимкус: пробуксовывание торговли с Китаем – риск для экономики Литвы

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Пробуксовывание поставок товаров в Китай и из него, а также проведение в жизнь международных санкций для Беларуси — риск для экономики Литвы, однако как это скажется на экономике страны, пока прогнозировать трудно, говорит председатель правления Банка Литвы (БЛ, центробанк).

«Это воздействие может быть и довольно малым, и довольно большим. Потому в этом контексте мы взвешиваем информацию, имеющуюся у нас в руках, и сейчас мы называем это как один из рисков, который может негативно сказаться на развитии экономики страны», — сказал Гедиминас Шимкус.

По его словам, жалобы предпринимателей на препоны в торговле с Китаем — это применение «необъявленных санкций».