Шимоните: есть риск, что LTG может попасть под санкции США

«Боюсь, что Lietuvos gelezinkeliai немного поторопились, как обычно, хорошо справляясь с пиаром, но все же не выделили абзац, в котором четко говорится, что OFAC не может гарантировать, что Lietuvos gelezinkeliai не будет включен в список санкционируемых субъектов», — заявила премьер-министр журналистам в Сейме во вторник.

«Решения о том, что организации, которые помогают, поддерживают, посредничают или иным образом участвуют в деловой практике организаций, на которые прямо наложены санкции, могут быть включены в список таких cсубъектов в интересах национальной безопасности США, как указано в нем», — добавила она.

По словам Шимоните, для принятия такого решения даже не требуется решения Конгресса США, это может быть сделано государственными структурами, поэтому в письме OFAC не отрицалось риска наложения санкций на компанию.

«Напротив, он очень четко назван, что означает, что у компании есть как минимум репутационный риск от участия в этой сделке», — сказала Шимоните.

Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора Lietuvos gelezinkeliai c «Беларуськалием», хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.

Белорусское предприятие перед вступлением санкций в силу перевело аванс осуществляющим перевозку грузов Литовским железным дорогам за несколько месяцев вперед.

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