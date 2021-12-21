Шимоните: есть риск, что LTG может попасть под санкции США

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что, если Литовские железные дороги Lietuvos gelezinkeliai (LTG) продолжат транзит белорусских удобрений через Литву, есть риск, что компания также может попасть под санкции США.
Так она отреагировала на заявление LTG о том, что компания получила официальное подтверждение от Управления по контролю за иностранными активами Казначейского департамента США (OFAC) о том, что компания не попадает под санкции в отношении «Беларуськалия», одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров калийных удобрений.
По словам премьер-министра, OFAC не может гарантировать, что Литовские железные дороги не будут включены в список санкционируемых субъектов.
«Боюсь, что Lietuvos gelezinkeliai немного поторопились, как обычно, хорошо справляясь с пиаром, но все же не выделили абзац, в котором четко говорится, что OFAC не может гарантировать, что Lietuvos gelezinkeliai не будет включен в список санкционируемых субъектов», — заявила премьер-министр журналистам в Сейме во вторник.
«Решения о том, что организации, которые помогают, поддерживают, посредничают или иным образом участвуют в деловой практике организаций, на которые прямо наложены санкции, могут быть включены в список таких cсубъектов в интересах национальной безопасности США, как указано в нем», — добавила она.
По словам Шимоните, для принятия такого решения даже не требуется решения Конгресса США, это может быть сделано государственными структурами, поэтому в письме OFAC не отрицалось риска наложения санкций на компанию.
«Напротив, он очень четко назван, что означает, что у компании есть как минимум репутационный риск от участия в этой сделке», — сказала Шимоните.
Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора Lietuvos gelezinkeliai c «Беларуськалием», хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.
Белорусское предприятие перед вступлением санкций в силу перевело аванс осуществляющим перевозку грузов Литовским железным дорогам за несколько месяцев вперед.
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