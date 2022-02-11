Шимоните говорит, что на встречах с руководством Украины подняла вопрос о Радкевиче

Находящаяся в четверг с визитом в Украине премьер Литвы Ингрида Шимоните говорит, что на встречах с руководителями этой страны подняла вопрос об экстрадиции осужденного за участие в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе гражданина Украины Александра Радкевича.

«Это совершенно свежее решение суда и не обязательно все об этом решении суда знают столько, сколько знаем мы, потому что в этом решении мы были непосредственно заинтересованы. Относительно самого решения я сожалею, этот вопрос был поднят — таковы мы комментарии на сегодняшний день», — сказала Шимоните на пресс-конференции в онлайн-режиме из Киева.

Верховный суд Греции в среду постановил не выдавать Литве осужденного в деле 13 января Радкевича.

Радкевич в сентябре прошлого года был задержан в Греции по выданному Литвой европейскому ордеру на арест, однако ведомства обеих стран долгое время проверяли действительно ли он является тем лицом, которое осуждено за вклад в советскую агрессию в кровавых событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.

Суд выдал европейский ордер на арест Радкевича в августе прошлого года, на его основании украинец и был задержан в Греции.

53-летний Радкевич осужден Вильнюсским окружным судом в Литве на четыре года лишения свободы за то, что управлял танком, участвовавшим в штурме вильнюсского Дома печати.

В декабре он обжаловал этот приговор в Апелляционном суде Литвы (АСЛ). Радкевич был вправе это сделать даже после вступления решения суда в законную силу, потому что его дело в суде первой инстанции рассматривалось заочно. Апелляционный суд еще не вынес свое решение.

В переданном в АСЛ письме украинец выражает опасения в связи с политическим характером его дела. Он сделал такой вывод после слов министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о том, что это дело представляет собой «случай литовского Нюрнберга».

В целом по делу 13 января было осуждено 67 человек, они приговорены к лишению свободы. Большинство обвиняемых осуждены заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдать.

В ночь на 13 января 1991 года 14 человек погибли при штурме советскими военными подразделениями Вильнюсской телебашни и здания Комитета телевидения и радиовещания.

Советская власть пыталась с помощью военной силы свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза.

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