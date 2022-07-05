Шимоните и генсек ОЭСР Корманн обсудили помощь Украине

Во вторник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, которая участвует в Конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано, обсудила международную помощь для восстановления Украины и ликвидации последствий войны с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Матиасом Корманном.
На встрече также обсуждалась поддержка Украины в проведении необходимых реформ, общее состояние европейской экономики, сообщили в правительстве.
Премьер-министр поблагодарила секретаря ОЭСР за его инициативы по координации помощи украинцам, защищающимся от России, отметил важность роли ОЭСР в донесении до Украины политических рекомендаций, передового опыта и институциональных стандартов.
Шимоните также поблагодарила за поддержку инициативы Литвы и Польши по созданию офиса ОЭСР для Украины, который будет координировать деятельность по восстановлению Украины, говорится в сообщении.
Планируется, что офис, который начнет работу в Париже, будет переведен в Киев, если позволят обстоятельства.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено