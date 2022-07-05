Шимоните и генсек ОЭСР Корманн обсудили помощь Украине

Премьер-министр поблагодарила секретаря ОЭСР за его инициативы по координации помощи украинцам, защищающимся от России, отметил важность роли ОЭСР в донесении до Украины политических рекомендаций, передового опыта и институциональных стандартов.

Шимоните также поблагодарила за поддержку инициативы Литвы и Польши по созданию офиса ОЭСР для Украины, который будет координировать деятельность по восстановлению Украины, говорится в сообщении.

Планируется, что офис, который начнет работу в Париже, будет переведен в Киев, если позволят обстоятельства.

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