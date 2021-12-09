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Шимоните: идет поиск возможностей расторжения договора с «Беларуськалием» без ущерба

Фото BNS/ Žygimantas Gedvila

Правительство Литвы ищет способы того, как без значительного ущерба для государства расторгнуть договор между литовской государственной железной компанией Lietuvos gelezinkeliai и белорусским производителем удобрений «Беларуськалий», попавшим под санкции США, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните. 

«Мы обязательно найдем решения о расторжении договора таким образом, чтобы для Литовской Республики в связи с этим не возникло малейшей угрозы финансового ущерба», — сказала премьер-министр во время «правительственного часа» в сейме.  

«Я хочу подчеркнуть, что санкции США, которые являются первичными и применяются в отношении американских хозяйственных субъектов, не имеют прямого действия в Литве, поэтому нам  нужно рассматривать не вопрос применения санкций, как это многим кажется, а вопрос действительности соглашения. Это совсем другое дело», — сказала она. 

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