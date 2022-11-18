Шимоните: компенсации за отнятое у евреев имущество — моральный долг, который надо вернуть

Она также заявила, что ее предложения согласованы с Еврейской общиной Литвы и некоторыми зарубежными еврейскими организациями.

«У нас есть рабочее соглашение с Еврейской общиной Литвы и Американским еврейским конгрессом США. Эти обсуждения шли долго, сейчас проект вынесен на согласование, и я постараюсь внести этот проект в Сейм на утверждение. Потому что я считаю, что этот вопрос нужно решить для Литвы, он очень часто возникает в различных дипломатических дискуссиях, на двусторонней, многосторонней основе», — подчеркнула Шимоните.

По ее словам, проблема экспроприации частной собственности ставилась литовской и международными еврейскими общинами и перед предыдущими правительствами, но вопрос «повис в воздухе».

«У нас было два года интенсивных дискуссий о том, как решить этот вопрос, с учетом того, что очень сложно установить все утраченное имущество, где это имущество, какова его стоимость, кто является законными потомками в каждом случае, кому должна полагаться компенсация, — сказала Шимоните.

По ее словам, было решено использовать опыт Чехии, где предусмотрена «символическая компенсация», поскольку невозможно точно установить стоимость утраченного имущества и «очень точно определить каждого адресата».

Согласно действующему в настоящее время Закону о компенсации доброй воли за недвижимость еврейских религиозных общин, к марту 2023 года религиозным общинам планируется выплатить 37 млн евро компенсаций.

В новой редакции закона премьер-министр предлагает выделить дополнительно 37 млн евро и за частное экспроприированное имущество. Компенсации будут выплачиваться с июля 2024 года, их выплата будет закончена в течение шести лет — до июля 2030 года.

Проект еще должно одобрить правительство, после чего он отправится на утверждение в Сейм.

Во время оккупации гитлеровской Германией в 1941-1944 годах было уничтожено около 90% из примерно 208 тыс. литовских евреев.

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