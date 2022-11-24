Шимоните: компенсация евреям за утраченное имущество позволит «действительно закрыть вопрос

Закон о компенсациях евреям за утраченное личное имущество «действительно закроет вопрос», заявила премьер-министр Ингрида Шимоните, представившая проект закона о компенсацию за личное имущество евреев, экспроприированное во время Холокоста. Пакет компенсаций может составить 37 млн евро.
«Почему этот вопрос важен? Это важно не только как определенный моральный долг перед теми, кто потерял жизнь и имущество во время Холокоста, но и как определенное международное обязательство Литвы. На наш взгляд, принятие этого закона действительно закроет вопрос, установив символическую компенсацию за экспроприированное имущество», — сказала премьер-министр, представляя проект в Сейме в четверг.
Она представила новую редакцию Закона о компенсации доброй воли за недвижимое имущество еврейских общин, который был одобрен правительством в среду.
Шимоните заявила, что представляет проект сама, потому что «это не министерский вопрос, а вопрос всей Литвы».
В четверг Сейм в первом чтении утвердил предложение правительства о выделении 37 млн. компенсации за экспроприированное еврейское личное имущество. За него проголосовали 85 депутатов Сейма, двое были против и девять воздержались.
Далее проект будет рассмотрен комитетами Сейма по Закону и правопорядку и Иностранным делам, его следующее рассмотрение на заседании Сейма намечено на 15 декабря.
В настоящее время компенсации выделяются ежегодно только за экспроприированное имущество еврейских религиозных общин — взяты обязательства выплатить 37 млн евро в течение десяти лет, процесс должен быть завершен к марту следующего года.
Новые компенсации, как и предыдущие, предполагается направить в Фонд доброй воли, который будет выплачивать их собственникам и наследникам. Заявки будут приниматься до конца 2023 года, компенсации будут выплачены в течение 2024-2030 годов.
Новая редакция закона также позволит фонду выделять 5-10 млн евро на удовлетворение индивидуальных просьб о компенсации за недвижимое имущество. Денежная сумма, выплачиваемая одному лицу, не будет зависеть от стоимости недвижимости, принадлежащей потерпевшему.
Предусматривается, что компенсации будут назначаться в случае, если эти лица не обладали правовой возможностью восстановить права собственности на имущество и недвижимое имущество, включая бесхозное недвижимое имущество, перенятое в госсобственность по причине отсутствия владельцев или наследников по причине Холокоста.
Во время оккупации гитлеровской Германией в 1941-1944 годах погибло около 90% из примерно 208 тыс. литовских евреев.
Литовские евреи и литовские еврейские религиозные общины несколько раз подвергались национализации недвижимости.
Она началась во время первой советской оккупации в 1940 году. Германия, оккупировавшая территорию Литвы, национализацию не отменила, а последовавшая за ней вторая советская оккупация окончательно отобрала имущество жертв Холокоста.
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