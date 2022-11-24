Шимоните: компенсация евреям за утраченное имущество позволит «действительно закрыть вопрос

Она представила новую редакцию Закона о компенсации доброй воли за недвижимое имущество еврейских общин, который был одобрен правительством в среду.

Шимоните заявила, что представляет проект сама, потому что «это не министерский вопрос, а вопрос всей Литвы».

В четверг Сейм в первом чтении утвердил предложение правительства о выделении 37 млн. компенсации за экспроприированное еврейское личное имущество. За него проголосовали 85 депутатов Сейма, двое были против и девять воздержались.

Далее проект будет рассмотрен комитетами Сейма по Закону и правопорядку и Иностранным делам, его следующее рассмотрение на заседании Сейма намечено на 15 декабря.

В настоящее время компенсации выделяются ежегодно только за экспроприированное имущество еврейских религиозных общин — взяты обязательства выплатить 37 млн евро в течение десяти лет, процесс должен быть завершен к марту следующего года.

Новые компенсации, как и предыдущие, предполагается направить в Фонд доброй воли, который будет выплачивать их собственникам и наследникам. Заявки будут приниматься до конца 2023 года, компенсации будут выплачены в течение 2024-2030 годов.

Новая редакция закона также позволит фонду выделять 5-10 млн евро на удовлетворение индивидуальных просьб о компенсации за недвижимое имущество. Денежная сумма, выплачиваемая одному лицу, не будет зависеть от стоимости недвижимости, принадлежащей потерпевшему.

Предусматривается, что компенсации будут назначаться в случае, если эти лица не обладали правовой возможностью восстановить права собственности на имущество и недвижимое имущество, включая бесхозное недвижимое имущество, перенятое в госсобственность по причине отсутствия владельцев или наследников по причине Холокоста.

Во время оккупации гитлеровской Германией в 1941-1944 годах погибло около 90% из примерно 208 тыс. литовских евреев.

Литовские евреи и литовские еврейские религиозные общины несколько раз подвергались национализации недвижимости.

Она началась во время первой советской оккупации в 1940 году. Германия, оккупировавшая территорию Литвы, национализацию не отменила, а последовавшая за ней вторая советская оккупация окончательно отобрала имущество жертв Холокоста.

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