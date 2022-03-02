Шимоните: Литва могла бы выжить и без газпромовского газа

Ingrida Šimonytė/ Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Литовский премьер Ингрида Шимоните говорит, что Литва могла бы выжить без газа, поставляемого российским концерном «Газпром».

«Могла бы. Здесь есть определенные технические момента, из-за которых осуществляются эти закупки у «Газпрома», но Литва могла бы без проблем отказаться от поставляемого «Газпромом» газа», — сказала на пресс-конференции в среду Шимоните, отвечая на вопрос, мог ли бы Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) полностью обеспечивать Литву газом и как долго будет покупаться газ у «Газпрома».

«Мы действительно можем обеспечить себя газом через Klaipedos nafta (ТСПГ) – это факт. (…) Для нас не критический вопрос, если газ «Газпрома» будет перекрыт. Литва обеспечит себя газом другими путями», — сказала она.

Премьер сказала, что Литва готовится к работе в автономном режиме в плане обеспечения газом, потому что то же самое делает Калининградская область.

«Мы видим подготовку Калининградской области к работе в автономном режиме. Поскольку мы видим, то и сами тоже готовимся», — сказала она, отвечая на вопрос о заходящих в Калининградскую область российских судах с СПГ.

По подсчетам экономиста Swedbank Нериюса Мачюлиса, Литва в прошлом году потратила российский газ около 140 млн евро. Он считает, что можно полностью отказаться от российских газа и электроэнергии, Литва к этому готова, у нее есть и необходимая инфраструктура.

В покупающей российский газ государственной компании Ignitis BNS ранее сказали, что объем газпромовского газа в прошлом году составил менее трети ее газового портфеля в Литве, и эта доля уменьшается, так как предприятие покупает больше грузов СПГ из других источников. Между тем в январе предприятие вообще не покупала газпромовский газ.

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