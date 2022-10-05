Шимоните: мягкая реакция рынка на саботаж Nord Stream показывает, что он был готов

Достаточно мягкая реакция европейского рынка на саботаж газопровода Nord Stream («Северный поток») свидетельствует о том, что участники рынка оценили возможные потери газа и готовы к этому, считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Во вторник, участвуя в проходившей в Варшаве дискуссии «Европа во время войны: поддержка Украины Центральной и Восточной Европой» вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, она подчеркнула, что не хочет спекулировать относительно того, что стало причиной взрывов на газопроводах.
«Но, разумеется, мы знаем весь скрывающийся за эти нарратив (…). Не знаю, заметили ли вы какое-то движение на рынках после этого саботажа, но не такое сильное, как можно было бы себе представить. То есть, это значит, что, честно говоря, многие игроки уже учли это в своих расчетах», — сказала премьер-министр.
Премьер-министр еще раз подчеркнула, что Россия постоянно стремилась использовать энергоресурсы для своего геополитического влияния, а страны Запада признали это и испытали на себе только после того, как Россия начала свое вторжение в Украину.
«Мы всегда знали, что Россия будет использовать все, что угодно, продовольствие, энергетику — все, что она может, в геополитических целях. Потому что речь идет не о бизнесе, не об экономике, речь всегда шла о влиянии и их привычке давить на другие страны, чтобы они подчинились воле России. Мы также знали, что «смягчение» никогда не принесет мира, оно может привести только к временному перемирию», — подчеркнула премьер.
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