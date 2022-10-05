Шимоните: мягкая реакция рынка на саботаж Nord Stream показывает, что он был готов

«Но, разумеется, мы знаем весь скрывающийся за эти нарратив (…). Не знаю, заметили ли вы какое-то движение на рынках после этого саботажа, но не такое сильное, как можно было бы себе представить. То есть, это значит, что, честно говоря, многие игроки уже учли это в своих расчетах», — сказала премьер-министр.

Премьер-министр еще раз подчеркнула, что Россия постоянно стремилась использовать энергоресурсы для своего геополитического влияния, а страны Запада признали это и испытали на себе только после того, как Россия начала свое вторжение в Украину.

«Мы всегда знали, что Россия будет использовать все, что угодно, продовольствие, энергетику — все, что она может, в геополитических целях. Потому что речь идет не о бизнесе, не об экономике, речь всегда шла о влиянии и их привычке давить на другие страны, чтобы они подчинились воле России. Мы также знали, что «смягчение» никогда не принесет мира, оно может привести только к временному перемирию», — подчеркнула премьер.

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