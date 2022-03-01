Шимоните надеется, что россияне поймут, что Кремль делает в Украине на самом деле

Ingrida Šimonytė/ Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните надеется, что россияне быстро поймут и не будут терпимо относиться к тому, что на самом деле делает Кремль в Украине.

«Я думаю, что чем быстрее жители России поймут, и как можно больше их поймет, что гибнут невинные люди, гибнут дети, которых бомбят ковровыми бомбардировками, и что там также гибнут русские солдаты, якобы привезенные на учения и пущенные в мясорубку, то возможно, быстрее и больше людей откажутся это терпеть», – заявила премьер-министр журналистам во вторник.

По ее словам, россиянам навязывается пропаганда о том, что в Украине проводится военная спецоперация против военных объектов, а мирное население не страдает.

«Очевидно, согласно информации, которой мы располагаем, правда полученной от тех компаний социологических исследований, которые, как мы знаем, имеют прямое отношение к Кремлю, показывает, что почти 70% населения поддерживает спецоперацию в Украине», — сказала Шимоните.

«Вероятно, это просто объяснить. Ведь им внушают, что это спецоперация. Что значит спецоперация? Спецоперация означает нанесение ударов по военным целям и подразумевается, что это не рядовые гражданские лица, подразумевается — что со стороны российской армии потерь нет», — добавила она.

По словам премьер-министра, в России осталось мало СМИ, не подотчетных Москве, а социальные сети там сейчас блокируются.

«Осталось всего несколько ресурсов, которые рассказывают о том, что происходит так, как есть, и рискуют быть закрытыми в любую минуту. Будь то телеканал «Дождь» или еще какие-то ресурсы, которые до сих пор работают», — сказал глава правительства.

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