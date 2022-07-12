Шимоните: наша помощь Украине будет продолжаться до победы этой страны

Помощь Литвы Украине будет продолжаться до тех пор, пока эта страна не победит в войне с Россией, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«Наша военная, гуманитарная и финансовая помощь Украине будет продолжаться до тех пор, пока Украина не выиграет эту войну. Я надеюсь, что это поможет Украине быстрее добиться победы», — сказала Шимоните на конференции по восстановлению Украины, организованной Министерством экономики и инноваций во вторник в Вильнюсе.