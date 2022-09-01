Шимоните: некоторые не оценили масштаб виз россиянам, региональные решения возможны

Министры иностранных дел Европейского союза в среду договорились приостановить действие соглашения, которое упрощает для россиян получение виз для поездок в блок. Эта мера не означает официального запрета на туристические визы, но глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны, граничащие с Россией, «могут принять меры на национальном уровне для ограничения доступа в Евросоюз».

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис тогда заявил, что страны Балтии и Польша будут искать отдельные решения, чтобы значительно ограничить поток российских туристов.

«Я думаю, что в этой сфере могут быть определенные региональные решения. Без каких-то горизонтальных решений Евросоюза. Но я думаю, что проблема теперь всем понятна после обсуждения, которое, насколько я знаю, состоялось вчера», — сказала в четверг премьер-министр Литвы.

По ее словам, граничащие с Россией страны Евросоюза обсудят между собой, кто возьмет на себя роль координатора в этом вопросе.

Шимоните также подчеркнула, что и сейчас Литва не выдает визы, за исключением гуманитарных соображений: за ними обращаются граждане России, подвергающиеся преследованиям со стороны режима своей страны. Это, по ее словам, не изменится.

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