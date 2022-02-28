Шимоните о помощи ЕС Украине: страны поставляют то оружие, которым располагают

Ingrida Šimonytė/ Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что после утверждения Евросоюзом военной помощи Украине в объеме 500 млн. евро, страны сообщества будут поставлять оружие, уже приобретенное или приобретаемое сейчас ЕС оружие.

«Я не могу вдаваться в подробности, это в процессе. Я могу сказать, насколько мне известно, речь идет об оружии, скажем, переданном его закупившими странами, которые они приобрели или приобретают, что, вероятно, было бы самым быстрым способом (…). Что купили, отдадут, затраты возместят», — заявила она журналистам в понедельник.

По словам премьер-министра, в условиях консенсуса ЕС по поставкам вооружений и эсминцев, блок будет выделять только то, с чем украинские солдаты уже умеют воевать.

«Мы можем передать украинцам только то, с чем украинцы умеют воевать, потому что нет времени на обучение. Очевидно, что это немного сужает варианты в отношении тех же истребителей или других военных опций. Главное — искать то, что нужно армии сейчас, чтобы она могла сейчас это взять и применить», — признала премьер.

Сплоченность Запада в последние дни она охарактеризовала как «тектонический разлом», вызванный агрессией президента России Владимира Путина.

«Не будет большим преувеличением сказать, что то, что мы сейчас наблюдаем, является своего рода тектоническим разломом. Потому что Путину удалось объединить своей агрессией не только западное сообщество, но и те демократии, которые есть в других регионах и следуют тем же принципам (…). Вчерашний день ознаменовался рядом беспрецедентных решений, которые, наверное, трудно было ожидать или трудно было представить в прошлом», — сказала премьер-министр.

Среди них Шимоните назвала «беспрецедентные» решения ЕС, Германии и Швеции о поставках оружия в Украину, решение Германии об увеличении оборонного бюджета.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено