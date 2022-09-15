Шимоните: о распределении прибыли производителей придется договариваться со Швецией

«Если решение будет принято, его необходимо будет обсудить с другими государствами-членами. В нашем случае в первую очередь со Швецией», — добавила премьер.

В среду ЕК представила новые предложения по срочному снижению рекордных цен на электроэнергию для потребителей. Среди предложений — перераспределение избыточной прибыли компаний Сообщества, производящих дешевую электроэнергию, а также установление потолка цен в размере 180 евро за мегаватт-час для производителей, производящих электроэнергию из возобновляемых источников, отходов, для атомной или гидроэнергетики.

Виргиниюс Синкявичюс, еврокомиссар, делегированный Литвой, заявил в среду, что Литва и Люксембург могут получить часть сверхприбыли в соответствии с двусторонними соглашениями со странами-экспортерами электроэнергии.

По его словам, такие договора должны быть подписаны до 1 декабря, а курировать процесс будет ЕК. Одной из стран, с которой Литва могла бы подписать такое соглашение, была бы Швеция, из которой Литва импортирует большую часть электроэнергии.

Шимоните повторила, что предложение Еврокомиссии о перераспределении избыточной прибыли компаний Сообщества, производящих дешевую электроэнергию, для Литвы, не имеющей достаточных генерирующих мощностей, не является благоприятным.

«Для таких стран, как Литва и, может быть, пары стран Евросоюза, это не решение, и мы очень четко заявили Еврокомиссии, что это не решение, потому что у нас просто нет такой генерации, у нас есть не с чего брать эту прибыль. Поскольку большая часть электроэнергии импортируется, значит, прибыль уходит куда-то в другие страны», — сказала премьер-министр.

Окончательное решение по предложениям ЕК будет принято министрами Сообщества, ответственными за энергетику, на встрече 30 сентября.

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