Шимоните об обстреле Запорожской АЭС: для путинской рати нет никаких границ

Ingrida Šimonytė/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните говорит, что действия российских военных по Запорожской АЭС (ЗАЭС) показывают, что для «путинской рати» нет никаких границ.

Глава правительства также успокаивает жителей Литвы и говорит, что ситуация находится под «пристальным» наблюдением.

«Это просто показывает, что для путинской рати нет, к сожалению, никаких границ и ограничений. Я бы только хотела успокоить жителей Литвы, потому что вижу, что такая информация и такое беспокойство имеют место, так наши ведомства не наблюдают никаких изменений радиационного фона», — сказала Шимоните журналистам в пятницу.

«Ситуация находится под пристальным наблюдением», — добавила она.

Премьер сказала это после встречи с ответственным за внутренний рынок еврокомиссаром Тьерри Бретоном.

По словам главы правительства, обстрел ЗАЭС может предопределить новые санкции для России, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис поднимет этот вопрос в пятницу в Брюсселе.

«Думаю, что это очень важное обстоятельство, которое будет принято во внимание. Сегодня проходит заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе и, вне всякого сомнения, эти вопросы будут дискутироваться, этот вопрос министр Ландсбергис поднимет», — сказала Шимоните.

«Мы очень пристально наблюдаем за этим событием, видим, что, увы, ситуация ухудшается. Мы к этому готовились. Как сказала премьер, к сожалению, эта ситуация затянется, и мы должны готовиться к другим вероятным событиям. Мы должны действовать быстро и уверенно, и уже сейчас думаем, каковы могли бы быть дальнейшие действия», — сказал Бретон.

Украинские службы помощи в пятницу сообщили, что после атаки российских сил на крупнейшую в Европе ЗАЭС на ней возник пожар.

Он был потушен, но Украина утверждает, что станцию контролируют российские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу обвинил Москву в «ядерном терроре» и попытках «повторить» Чернобыльскую катастрофу.

Премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон в пятницу обвинил президента России Владимира Путина в том, что он создает угрозу для всей Европы, а также пообещал добиться созыва в ближайшие часы срочного совещания Совета безопасности ООН.

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